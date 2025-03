Marketing – Hannover 96 e Macron assieme contro il razzismo.

La maglia da calcio può essere veicolo di comunicazione di messaggi positivi, forti e importanti: è il caso della ‘Special Edition’ che Macron ha realizzato per l’Hannover 96, club tedesco che milita in Zweite Bundesliga (la serie B tedesca). La maglia prende una decisa posizione sul problema del razzismo, invitando il pubblico ad amare il proprio club e nello stesso tempo a rifuggire ogni forma di razzismo, fuori e dentro dagli stadi.

La ‘Special Edition’ dell’Hannover 96 è una maglia a girocollo con bordo in maglieria bianco. I colori sociali del club della Bassa Sassonia sono presenti sui bordi manica nelle tre righe nero-bianco-verde. La maglia è in rosso cardinale con tre bande verticali dello stesso colore ma di tonalità più scura. Sul petto, a destra, ricamato in bianco, c’è il Macron Hero, mentre a sinistra in stampa siliconata lo stemma della squadra tedesca. Poco sotto, al centro del petto, su fondo bianco appare la scritta LOVE HANNOVER HATE RACISM. Il backneck è personalizzato con il logo dell’Hannover 96 accompagnato dal motto “NIEMALS ALLEIN!” (“Mai da soli!”), il logo Macron e la scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Il motto del club è ripreso, in bianco, anche nel retro-collo esterno.

Sul fondo maglia posteriore, tono su tono, è presente una grafica che raffigura un folto gruppo di persone con bandiere che si avviano verso lo stadio inneggiando al proprio club senza differenze di sesso, religione o razza, unite dalla passione comune per la propria squadra. Il kit è completato da pantaloncini neri e calzettoni bianchi con bordo superiore nero e una riga nera e una verde al centro.

La Special Edition è stata pensata anche per il portiere in una versione con i bordi del girocollo e delle maniche in grigio antracite. Il colore dominante della maglia è il turchese arricchito da linee irregolari, tono su tono, e grafiche geometriche sulle maniche e sulle spalle. Su fondo nero e in turchese figura la scritta LOVE HANNOVER HATE RACISM al centro del petto. I pantaloncini e i calzettoni sono in grigio antracite.