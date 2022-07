L’FC Barcellona promuove la sostenibilità con “la guida per un Green office” 

(di Antonio Spina) – L’FC Barcellona (LaLiga Santander) a sostegno del Piano Strategico 2025, che mette al centro del proprio programma la sostenibilità in ambito economico, sportivo, sociale e ambientale. In linea con tale accordo, il club catalano lavora da tempo per promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue aree di azione, in particolare sull’Espai Barça e sulla riforma del futuro Spotify Camp Nou, dove la sostenibilità è già parte integrante del dna del progetto.

Il Bar¢a è un’organizzazione gigantesca che produce un consumo elevato di materiali ed energia. Da qui, deriva la necessità, a partire dalla scorsa stagione, di creare la Sustainability Area, la quale mira alla definizione ed attuazione di un piano strategico, allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030, per ridurre emissioni e rifiuti, aumentare l’efficienza energetica e favorire l’uso delle energie rinnovabili. Una delle iniziative promosse dall’Area Sostenibilità ha portato alla realizzazione della “Guida per un Green office”, uno strumento per promuovere un cambiamento delle abitudini per un consumo più responsabile, efficiente ed ecologico delle risorse nel lavoro quotidiano all’interno delle proprie sedi, dando la possibilità di realizzare progetti di economia circolare, con relativo risparmio economico, riducendo eventuali episodi che possano influire sulla salute, proporre l’uso responsabile di materiali come carta, plastica e materiali per la scrittura.Ancora, affrontare questioni relative all’illuminazione (installazione di pannelli fotovoltaici) o alla mobilità sul lavoro (montaggio stazioni di rifornimento elettrico), oltre a garantire un ambiente salubre in ufficio facendo leva sulla qualità dell’aria, la pulizia, il cibo e l’umidità. Per una favorire maggiore applicazione dei criteri ambientali, il club dispone di varie tipologie di certificazioni, tra cui Blauer Engel, Ecolabel, EMAS, FSC, PFEC, Garanzia di qualità ambientale, Energy Star, Green Range o Green Star System, mediante le quali vengono sottoposti a rigidi controlli processi, servizi e funzionamento dei prodotti. “La pubblicazione della Green Office Guide è un passo avanti nell’impegno del Barça per la sostenibilità.- Jordi Porbabella, responsabile dell’Area Sostenibilità, ha dichiarato – È un aumento della consapevolezza interna dei lavoratori del club che vogliono contribuire a una società più sostenibile, basata su convinzione, necessità e responsabilità nei confronti del pianeta e dell’uomo.”