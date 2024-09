LeoVegas.News è il nuovo Official Sponsor del Catania FC per la stagione 2024/25

Il Catania Football Club (quest’anno nuovamente in Lega Pro) è rinato nel luglio del 2022 ed è unico erede, sul piano ideale ed emotivo, di una realtà calcistica che divenne unicum societario già nel 1929 e ottenne i migliori risultati con il sodalizio fondato il 24 settembre 1946, con cui ha scritto – in epoca recente – pagine indimenticabili della sua storia in Serie A. Il 2 aprile 2024, al “Massimino”, il Catania Football Club, appena 21 mesi dopo la fondazione, ha conquistato il primo trofeo professionistico nazionale nella storia rossazzurra, la Coppa Italia di Serie C (ottenendo tra l’altro il pass per i playoff della precedente stagione): una vittoria di grande prestigio che certifica l’avanzamento di un programma estremamente ambizioso.

LeoVegas.News predisporrà per una delle tifoserie italiane più appassionate e calorose esperienze di intrattenimento uniche e coinvolgenti, attraverso iniziative che sosterranno anche il territorio. Contenuti social esclusivi con i calciatori protagonisti di questa sfidante stagione, walkabout, magliette autografate, biglietti con hospitality e tante altre opportunità per avvicinare ancora di più gli appassionati alla loro squadra del cuore e al grande sogno di tornare a giocare ai massimi livelli del calcio italiano. LeoVegas.News sarà inoltre presente in tutti i match che il Catania FC giocherà in casa brandizzando led, banner, backdrop e maxischermi.

Con questa nuova partnership, LeoVegas.News conferma il suo impegno nel supportare club locali con forti radici sul territorio. Attraverso il potere dell’intrattenimento sportivo i tifosi diventano infatti i protagonisti di un grande sogno che genera condivisione e positività nell’intera comunità. “Crediamo nella sfida del Catania e nel suo ambizioso sogno, è un esempio di sportività bellissimo. In tutti questi anni i suoi tifosi ci hanno insegnato che si può cadere e ci si può rialzare, ma se si resta uniti e si ha il coraggio di sognare sempre in grande tutto è possibile. Questa nuova partnership declina al meglio il significato del nostro nuovo claim, VIVI I TUOI SOGNI. VIVILI AL MEGLIO. Siamo per questo orgogliosi di scrivere insieme al Club e ai suoi supporter una nuova pagina della sua storia e di poter presidiare un territorio ricco di fascino e meraviglia” ha dichiarato Paola Maia di LeoVegas.News