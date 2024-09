Marketing: Adidas prolunga la partnership con la UEFA e la Champions League per 3 anni

Adidas ha annunciato oggi l’estensione della sua partnership di lungo termine con la UEFA per la UEFA Champions League. L’accordo triennale vede la casa tedesca in qualità di fornitore ufficiale e ne rafforza ulteriormente l’ottima collaborazione con la competizione dei club calcistici fino al termine della stagione 2026/2027.

Avviata nel 2001, la partnership prevede di continuare a utilizzare i palloni adidas per le partite di UEFA Champions League già dalla fase dei play-off, con nuovi design per ogni stagione. adidas sarà anche il fornitore dei palloni da gioco ufficiali per la UEFA Super Cup, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha dichiarato: “La UEFA è entusiasta di continuare la sua lunga collaborazione con adidas. Entrambe le nostre organizzazioni sono impegnate a favore dell’innovazione e dell’eccellenza nel calcio e siamo entusiasti di prolungare il nostro rapporto fino al 2027. ”

Bjørn Gulden, CEO di adidas, ha affermato: “adidas è orgogliosa di continuare la partnership con la UEFA per la Champions League maschile. Questo torneo è l’evento più prestigioso per i club europei e siamo entusiasti di poter contribuire ancora a questa competizione eccellente e innovativa. Abbiamo iniziato nel 2001 e ci auguriamo un futuro di successo insieme.”

La notizia ha fatto seguito alla recente presentazione da parte di adidas dei nuovi palloni da gioco ufficiali della UEFA Champions League e della UEFA Women’s Champions League 2024/2025. Tornando a un look più classico, ma con una tecnologia all’avanguardia, entrambi i palloni saranno caratterizzati ancora una volta dal motivo a stelle contigue, invece del disegno sfalsato presente dal 2019 sui palloni ufficiali delle partite di UCL e UWCL. (fonte: Adidas Italy)