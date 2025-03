Lega Pro – RAI trasmetterà la Serie C fino al 2027/28 (una gara in chiaro per turno).

Lega Pro e Rai saranno ancora insieme per il prossimo triennio la Serie C. Assegnato infatti il pacchetto nazionale dirette in chiaro, che garantirà alla principale emittente nazionale di trasmettere una gara per ogni turno di regular season, playoff, playout, Coppa Italia e Supercoppa su Rai Sport e Rai 2 delle stagioni sportive 2025-26, 2026-27 e 2027-28.

I canali Rai, dunque, racconteranno le gare di andata e ritorno delle finali playoff e di Coppa Italia, con rubriche, collegamenti prepartita e interviste a cura di un gruppo di giornalisti dedicato alle competizioni Lega Pro.