L’English Premier League sceglie Puma come Official Ball Supplier (2025/26)

Il brand tedesco Puma ha firmato un accordo ufficiale con la Premier League, il campionato di calcio più seguito al mondo, come parte della strategia dell’azienda per elevare il brand e rafforzare la sua credibilità nelle sports performance.

Questa collaborazione storica vedrà Puma diventare l’Official Ball Supplier della “English Premier League“, fornendo i palloni da gara per tutte le partite della League a partire dalla stagione 2025/26 (in quella attuale vi è ancora il rivale Nike).

Attraverso questa partnership, Puma supporterà anche la Premier League in diverse iniziative, dai programmi calcistici comunitari volti a sviluppare giovani talenti fino a campagne di marketing di grande impatto ed eventi come la Premier League Summer Series, che si terrà negli Stati Uniti a luglio.

“L’accordo con la Premier League, il campionato di calcio più seguito al mondo, rappresenta un passo importante nella strategia di elevazione del brand di Puma”, ha dichiarato il CEO di Puma, Arne Freundt. “Siamo entusiasti di portare la nostra tecnologia di performance in primo piano nel gioco e di connetterci con i tantissimi tifosi in tutto il mondo. Con il pallone Puma al centro dell’attenzione in ogni partita di questo incredibile campionato, creeremo momenti indimenticabili per giocatori e fan.”

La Premier League, trasmessa in 900 milioni di case in 189 Paesi, offre una piattaforma senza pari per visibilità e crescita internazionale. Grazie all’ampia portata globale della competizione e all’impegno di Puma per l’innovazione e la performance, questa collaborazione è destinata a potenziare la notorietà del brand e l’engagement, offrendo esperienze di alto livello a tifosi, atleti e community.

Una immagine dei loghi combined di Puma e della English Premier League (EPL), la massima serie calcistica inglese

Puna ha già una presenza significativa nella Premier League grazie alla sua partnership ufficiale con il Manchester City, attuale campione del torneo. Inoltre, diversi giocatori di alto livello della Premier League, tra cui Jack Grealish (Manchester City), Kai Havertz (Arsenal), James Maddison (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Manchester United), Jordan Pickford (Everton) e Marc Cucurella (Chelsea), fanno parte del crescente roster di atleti élite di Puma.

Richard Masters, Chief Executive della Premier League, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere Puma come Official Ball Supplier della Premier League. Puma ha una lunga tradizione nel mondo del calcio e non vediamo l’ora di vedere il nuovo pallone in azione in tutte le nostre partite a partire da quest’estate.

“La loro portata globale e il loro impegno per l’eccellenza sono in linea con i nostri valori, e siamo entusiasti di collaborare su una serie di progetti per far progredire l’incredibile lavoro svolto nelle comunità e ispirare i tifosi di tutto il mondo.”