L’Allianz Cloud celebra i pugili di TAF8

Sabato sera all’Allianz Cloud, gli spettatori presenti (più di 4mila) hanno assistito a incontri combattuti tra pugili agguerriti, a momenti di intrattenimento tra ballo e musica, con l’esibizione dei rapper Mondo Marcio e Jake La Furia, e si sono goduti gli angoli di svago offerti dagli sponsor di TAF.

A bordo ring, a sostegno dei pugili impegnati, si sono visti artisti, personaggi pubblici, sportivi e volti televisivi. Un mix tra sport e intrattenimento che ha tenuto alta l’adrenalina fino all’ultimo round, anche per chi ha guardato lo show in differita su Canale 20 di Mediaset.

«Siamo soddisfatti, l’Allianz si è trasformato in una bolgia», afferma Germani, «ma sempre nel segno della sportività. Cominciamo ad avere tanti tifosi, però siamo solo all’inizio. Il pugilato si merita queste serate, continueremo a sognare in grande per alzare l’asticella», conclude.

Passando ai risultati, Jonathan Kogasso e Francesco Paparo difendono la cintura di campione d’Italia con due KO al secondo round. Mohamed Elmaghraby vince il titolo IBF Mediterraneo tra le polemiche per la decisione di arbitro e giudici – e all’orizzonte si prospetta un rematch con Stiven Leonetti.

Paolo Bologna resta campione italiano con un pareggio, al termine di un match spettacolare, combattuto colpo su colpo. Roberto e Vincenzo Lizzi vincono ai punti, Diego Lenzi chiude la pratica al secondo round per KO tecnico, e Paul Amefiam si impone per decisione dei giudici.

Durante l’evento è stato lanciato The Art of Fighting 9, fissato per sabato 17 maggio al Centro Pavesi di Milano. Nel main event si sfideranno Dario Morello e Yassin Hermi nei pesi medi, mentre nel co-main spazio a Mirko Geografo e Akrem Aouina per i pesi welter. Entrambi i match avranno un titolo in palio.

TAF 8 – I RISULTATI

Jonathan Kogasso batte Morike Oulare per KO al secondo round – Kogasso mantiene il titolo italiano

Francesco Paparo batte Nicola Henchiri per KO al secondo round – Paparo mantiene il titolo italiano

Mohamed Elmaghraby batte Steven Leonetti Dredhaj per decisione tecnica ai punti (causa ferita di Elmaghraby) – Elmaghraby nuovo campione IBF Mediterraneo

Paolo Bologna e Damiano Falcinelli pareggiano – Bologna mantiene il titolo italiano

Roberto Lizzi batte Ovidiu Enache ai punti per decisione unanime

Diego Lenzi batte Andrea Pesce per KO tecnico al secondo round

Vincenzo Lizzi batte Inoussa Nonkane ai punti per decisione unanime

Paul Amefiam batte Claudio Kraiem ai punti per decisione unanime