Marketing – Pulsee luce e gas si conferma main sponsor del Genoa CFC

Il percorso di Pulsee Luce e Gas nello sport italiano e la sua presenza nel campionato di calcio di SerieA continueranno anche nella prossima stagione sportiva. La società per le utenze domestiche di Axpo Italia e Genoa CFC firmano un nuovo capitolo di un’alleanza, nata nel 2023, che vedrà Pulsee Luce e Gas Front Jersey Sponsor del Genoa anche per la prossima stagione sportiva, quella 2025/2026.

Un accordo che arriva dopo due stagioni di impegno condiviso affinché alla passione sportiva si affiancasse l’energia di una società nata per portare innovazione, semplicità e un nuovo modo di vivere il rapporto con un aspetto sempre più rilevante dell’economia domestica.

La crescita del Genoa e l’insediamento della presidenza di Dan Şucu si affiancano alle evoluzioni di Pulsee Luce e Gas. Di recente, dopo essere nata come divisione per lo sviluppo della clientela domestica, Pulsee è diventata una società con un piano di sviluppo per i prossimi anni che si pone obiettivi di crescita sempre più ambiziosi all’interno di un contesto di mercato estremamente competitivo.

Da Genova, un’eccellenza energetica per l’Italia.

Superato il traguardo dei 200 mila clienti (POD, Point of Delivery), la società stima una crescita del +65% entro il 2027 forte della simbiosi tra un’offerta completamente digitale e una capillare rete fisica distribuita su tutto il territorio nazionale che conta oggi più di 200 agenzie presenti da Nord a Sud.

Risultati ed obiettivi che pongono solide basi su un grande apprezzamento da parte dei clienti – in un’indagine di NielsenIQ del 2024, Pulsee Luce e Gas ha raggiunto un NPS (Net Promoter Score, ovvero la disponibilità dei clienti a consigliare l’azienda ad amici o conoscenti) di +13 contro una media di mercato di -12 – e su una riconoscibilità sempre più ampia. Brand Finance, società leader internazionale nella valutazione di diversi marchi di una moltitudine di settori, ha inserito Pulsee Luce e Gas al 10° posto tra le Utility Italiane con maggiore capacità di influenzare i consumatori italiani riguardo alle scelte per l’acquisto di luce e gas.

La passione per lo sport nazionale e la vicinanza al territorio ligure e genovese, particolarmente rilevanti in considerazione delle origini di Axpo Italia, sono state parti importanti della crescita di questi anni e, da questi presupposti, Pulsee Luce e Gas rilancia il proprio impegno al fianco del progetto Genoa, dimostrando di sostenerne la crescita su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

“Lo sport e le comunità sono due dei capisaldi su cui abbiamo incentrato il nostro piano di sviluppo in Italia e Genova rimane centrale in questo percorso di continua evoluzione delle nostre ambizioni” ha commentato Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia e Presidente di Pulsee Luce e Gas. “Questa collaborazione dà lustro ad una storia, quella di Axpo Italia, iniziata proprio a Genova 25 anni fa e che vede ancora oggi nella città e nelle sue passioni il punto di partenza per confrontarsi con obiettivi sempre più sfidanti”.

“La collaborazione con Genoa CFC non ha solo contribuito a rendere più visibile il nostro nome presso i tifosi e gli appassionati di calcio – il commento di Alicia Lubrani, Amministratore Delegato di Pulsee Luce e Gas e CMO di Axpo Italia. “Ha ulteriormente stimolato in noi la costante volontà di portare messaggi di semplicità e innovazione all’interno dei luoghi dove si esprimono passione e senso di appartenenza delle persone. Genova rappresenta la città dove un’idea si è trasformata in un progetto che integra tutte le divisioni di Axpo Italia coinvolgendo un numero crescente di professionisti e che si allarga sempre meglio in tutta Italia facendo di Pulsee un importante operatore nazionale. Affiancare il Genoa in un contesto competitivo e sfidante come la SerieA di calcio, contribuendo a sostenerne crescita e voglia di migliorarsi, ci fa sentire pienamente consapevoli della rilevanza di questa collaborazione ricordandoci le nostre stesse sfide e motivando ulteriormente la nostra voglia di affermazione”.

“Pulsee ha dimostrato fin dal primo giorno di essere molto più di un partner: è stata al nostro fianco con entusiasmo e impegno, sostenendo il nostro percorso dentro e fuori dal campo. Siamo orgogliosi di aver creato questa sinergia fatta di crescita reciproca, e siamo sicuri che il futuro insieme sarà ancora migliore” il commento di Dan Şucu, Presidente del Genoa CFC.

Come negli anni scorsi, la collaborazione non si limiterà alla sponsorizzazione della maglia da gara, del training kit e del warm up kit, ma vedrà l’attivazione di una serie di iniziative per i tifosi e gli appassionati. Dalle attività presso gli official store del Genoa – dove si potrà accedere anche a sconti, promozioni o semplice consulenza sulle proprie bollette – ad operazioni promozionali anche collegate ai prodotti ufficiali di Genoa CFC. La collaborazione prevede di continuare il coinvolgimento dei social media come canale di comunicazione costante con i tifosi e sul cui utilizzo Genoa CFC ha dimostrato grande capacità di sviluppare un linguaggio coinvolgente e innovativo, pienamente in linea con quello di Pulsee. L’attivazione di questi e ulteriori asset di collaborazione verranno adeguatamente comunicati nei prossimi mesi. (fonte: Genoa CFC)