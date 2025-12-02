Arriva il primo ETF su Chainlink grazie a Grayscale, con un possibile effetto a catena sul mercato.

Arriva questa settimana il primo ETF su Chainlink, con il sentore degli addetti ai lavori che possa esserci un boom degli ETF sulle crypto nell’anno prossimo.

Pochi giorni fa stavamo parlando del primo ETF su XRP, poi è arrivato il primo su Dogecoin e, oggi, siamo qui a parlare di quello su Chainlink ormai alle porte.

Sarà lanciato domani, grazie a una conversione del trust (una sorta di ETF privato) che sarà reso pubblico, in modo da diventare a tutti gli effetti un ETF comune.

Questo fondo permetterà non solo a tutti gli investitori di entrare su LINK, ma anche di ottenere le rendite dallo staking del token stesso, aumentandone l’appetibilità.

Nello stesso tempo, Bitwise è in coda per l’approvazione del suo personale ETF su Chainlink, quindi nei prossimi giorni potrebbe ampliarsi il mercato.

La cosa interessante è che, proprio mentre questo articolo è in stesura, ci sono altri 5 ETF spot sulle crypto che sono in attesa di essere lanciati nei prossimi 6 giorni.

Praticamente uno al giorno in un mercato che sta rapidamente ampliandosi, qualcosa che sembrava impossibile o quasi appena un anno fa.

Stando alle dichiarazioni di Eric Balchunas, ovvero un analista di ETF senior di Bloomberg, nei prossimi 6 mesi potrebbero arrivare oltre 100 ETF sulle crypto.

Non è chiaro se intenda su 100 crypto diverse o se in questo numero ci finiscano anche quelli sulle stesse crypto ma di aziende diverse, in ogni caso è un numero eccezionale.

Certo, gli ETF non sono automaticamente un segnale bullish nel breve termine per il token in questione, ma è chiaro che siano una forte spinta per la liquidità.

Il fatto che ci sia un ETF che apre le porte agli istituzionali, è di per sé una possibilità che apre moltissime porte sul lungo periodo.

Inoltre, se davvero dovessero arrivare ETF a pioggia e ci fosse anche qualche altro movimento in termini di leggi (inclusione delle crypto nei piani pensionistici americani?), questo potrebbe causare la famosa “tempesta perfetta”.

Il nuovo bull market delle crypto passerà anche da questi fondi, i quali permettono al mercato di crescere ed espandersi oltre le frontiere viste fino a oggi.

Se questo avrà effetti rapidi o un po’ più diluiti sul lungo periodo lo scopriremo nel nuovo anno, quando gli ETF pioveranno e si vedrà il reale impatto sull’entusiasmo del mercato.

Un ETF per Bitcoin Hyper?

Siccome sembra ormai alle porte una rivoluzione per le crypto, la quale passerà dalla porta degli ETF, è chiaro che si alimentano speculazioni di ogni tipo.

Lo stesso Eric Balchunas, con la sua previsione di 100 ETF nei prossimi 6 mesi, lascia ampi margini alla fantasia per volare alta.

Quali saranno le crypto a ricevere per prime un ETF? Ci saranno delle meme coin? Quale sarà l’ETF di maggior successo in questo mercato?

Tutte domande che riportano a un unico reale punto interrogativo, ovvero quale potrebbe essere la crypto con maggiore forza sul mercato nei prossimi 12 mesi.

Un nome che potrebbe essere tra i più interessanti è quello di Bitcoin Hyper che, lanciando una nuova Layer 2 su Bitcoin, ha attirato i trader.

Quando qualcosa ha a che vedere con Bitcoin è normale che tutti si fermino un attimo a guardare di che si tratta e, con Bitcoin Hyper, c’è davvero molto da vedere.

Un progetto che punta a creare, tramite la sua chain, un vero e proprio ecosistema di progetti simile a quello di Ethereum, ma su Bitcoin.

Qualcosa a cui in tanti avevano pensato e che, finalmente, qualcuno ha deciso di mettere in pratica con un’idea audace e di grande prospettiva.

Ora la domanda che tutti hanno nella testa è legata ai margini di crescita di Bitcoin Hyper, che oggi si trova ancora in prevendita ma che presto sbarcherà sui mercati.

Con una prospettiva così importante di fronte a sé, c’è da chiedersi se non possa entrare in quella lista di crypto con il proprio ETF già dal prossimo anno.

Certo, come progetto appena nato non potrà averlo in tempi brevissimi, anche perché prima dovrà essere listato a mercato, ma il successo è in grado di accorciare di molto le cose.

Nella prevendita Bitcoin Hyper ha raccolto quasi 29 milioni di dollari di capitali in poche settimane, ma altri ancora ne arriveranno prima del listing.

Con il prezzo di Bitcoin Hyper ancorato a 0,013355 dollari (cifra di prevendita che subirà aumenti programmati) e date le prospettive, è normale che gli investitori facciano la coda per riempirsi le tasche.

