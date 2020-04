Lembo (US Acli): Serve un regolamento per applicare le norme collegate al bonus da 600 euro

da sx - Damiano Lembo - presidente US ACLI e Marcel Vulpis presidente A.I.eSp.

Il tema del bonus “una tantum” (600 euro a testa) per i “collaboratori sportivi” sta prendendo piede sia nell’ambiente, sia sui media (soprattutto quelli dedicati allo sport). Il ministero delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora ha stanziato un primo fondo da 50 milioni di euro (le richieste potranno essere presentate da domani, lunedì¬ 6 aprile, presso gli uffici di “Sport e Salute” inviando una mail). Ne abbiamo parlato con Damiano Lembo (presidente di US Acli – ente di promozione sportiva – nella foto in primo piano – a sinistra).

“Il Decreto n.18 del 17 marzo scorso rimanda al regolamento del MEF, atteso entro 15 giorni dall’emanazione di queste norme. Di fatto, i tempi sono già scaduti e ci troviamo, come operatori del settore, di fronte ad un vero e proprio buio normativo” ha concluso Damiano Lembo presidente dell’US Acli (più di 300mila associati a livello nazionale) e commercialista nella vita professionale. “Il ministro Spadafora ha anticipato sui social la nascita di questo fondo. E’ sicuramente una notizia positiva, ma poi, senza regolamento, è difficile dare applicazione a quanto previsto…Questa fase di emergenza potrebbe, tra l’altro, accelerare il processo di riforma del sistema sportivo. Proprio nei decreti attuativi (nella parte ancora incompiuta) si potrebbe iniziare ad introdurre le misure più idonee. E’ una occasione che speriamo non vada persa”.