Leicester City: cambio di sponsor per sostenere il turismo thailandese nel post Covid-19

Nuova maglia, nuovo sponsor per il Leicester City, club della English Premier League. Il nuovo partner è “Thailand Smiles With You”. Si tratta del claim della campagna adv a supporto del turismo thailandese, tra i più colpiti durante questa emergenza sanitaria. In occasione della “vernice” dell’home kit 2020/2021 erano presenti il presidente del football club, Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha ma soprattutto il Premier della Thailandia, Prayut Chan-o-cha.

“King Power“, jersey sponsor nella stagione appena trascorsa, continuerà a supportare i “Foxes”, ma solo nelle gare di Coppa (anche a livello europeo=. Oltre a ciò sarà visibile in una serie di prodotti speciali destinati alla fan base.

Sotto il profilo del design la nuova divisa è stata realizzata dal partner tecnico Adidas nei tradizionali colori del club (blu e bianco). La maglia del LCFC si distingue per un giro dorato sull’orlo in costina all’altezza delle maniche.