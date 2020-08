Il Kuwait guarda con interesse al brand AS Roma

Intervenuto sulle frequenze di Teleradiostereo, Abdulaziz Altamimi, giornalista di Aljarida Kuwait, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Come riporta la stampa italiana, un gruppo del Kuwait sarebbe interessato ad acquistare la Roma. Cosa sai di questo e cosa si dice nel vostro Paese?

C’è questo gruppo che è interessato alla Roma, ma non è il solo, c’è anche un’altra impresa del Golfo Persico che vorrebbe arrivare all’acquisizione del club. C’è da aspettare ancora un paio di meeting per studiare meglio la situazione e lavorare sulla trattativa, potrebbero unire le forze per negoziare con la società giallorossa.