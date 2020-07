Toti (Virtus Roma basket): Ho iscritto la squadra al campionato, ma il club è in vendita

La Virtus basket Roma torna in corsa. Claudio Toti patron della squadra capitolina dopo il comunicato dello scorso maggio in cui annunciava un “disimpegno” ha scelto di riprovarci, ma il club resta in vendita: “Ho preso la decisione di mettere la Virtus basket nella condizione di iscriversi al prossimo campionato (LBA, nda). La decisione era legata a riequilibrare i parametri necessari all’iscrizione, ulteriore impegno importante sul quale ho dovuto riflettere…Non nego di avere qualche preoccupazione, quando gli accordi non sono firmati non ci sono certezze, l’eventualità che con nessuno dei potenziali acquirenti si chiuda una trattativa mi metterebbe in situazione di grossa difficoltà che per ora non voglio analizzare“.

E sui rumours di possibili acquirenti Toti ha così risposto: “…Hanno dei progetti per Roma. Non solo per mantenere in vita la pallacanestro ma per avviare un ciclo importante. Le trattative sono due, chi più chi meno conosce già il mondo del basket“.