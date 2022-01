Lega Serie A stringe una partnership strategica con beIT

La Lega Serie A lancia la collaborazione con il MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), che diventano “International Main Partner” della Serie A con la campagna “beIT”.

Con 60 broadcaster che trasmettono il campionato in oltre 200 Paesi Lega Serie A è in grado di parlare a circa 800 milioni di spettatori che seguono ogni anno la Serie A all’estero (Italia esclusa), e grazie a questa partnership il calcio italiano diventa una piattaforma di promozione del “made in Italy” nel mondo, con lo scopo di raccontare una storia di stile, passione, innovazione e creatività proprie delle eccellenze del nostro territorio.

“Ancora una volta il calcio si propone come forza propulsiva del Paese. Storia e tradizione, ma anche immaginazione e coraggio, con il rispetto del passato e l’attenzione rivolta la futuro sono caratteristiche comuni dell’Italia e della Serie A. Grazie a questa collaborazione, della quale siamo estremamente orgogliosi, por-teremo ancora di più il testimone delle eccellenze italiane nel mondo, promuovendo il meglio di ciò che il made in Italy rappresenta da sempre per milioni di persone” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.

“La nuova piattaforma MadeinItaly.gov.it, la sua promozione tramite grandi eventi sportivi e la campagna di nation branding sono parte delle 19 nuove azioni di ICE Agenzia per promuovere le imprese italiane, nel momento di ripartenza del commercio internazionale. Questa collaborazione con Lega Serie A contribuirà a diffondere e a far conoscere nel mondo il brand Made in Italy – ha spiegato Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia – “La vittoria agli scorsi Europei è stata il suc-cesso di un gioco di squadra. Così deve essere la promozione del Sistema Paese nella collaborazione tra imprese e istituzioni sui mercati internazionali. Pochi sport come il calcio catalizzano l’attenzione dei consumatori nel mondo verso l’Italia.”