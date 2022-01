NOVE trasmette la Supercoppa di Spagna 2022. Si svolgerà a Gedda in Arabia Saudita

Da mercoledì 12 gennaio “NOVE” trasmetterà la Supercoppa di Spagna 2022, a partire dalle due semifinali: l’attesissimo “Clasico” fra Barcellona e Real Madrid in diretta mercoledì 12 gennaio alle 20:00 e Atletico Madrid-Athletic Bilbao di giovedì 13 gennaio, con finale 1°-2° posto domenica 16 gennaio in diretta alle 19:30.

La Supercoppa di Spagna prevede quattro squadre partecipanti che sono le migliori del campionato iberico: l’Atletico Madrid vincitore della Liga 2020/21 davanti al Real Madrid e le finaliste di Coppa del Re Barcellona-Athletic Bilbao.

Sono molti i motivi per non perdersi la Supercoppa di Spagna, che è una parata di campioni internazionali come i “veterani” Pique, Jordi Alba e Busquets del Barcellona, Karim Benzema del Real Madrid e Joao Felix dell’Atletico Madrid. Xavi vuole alzare il primo titolo da allenatore del Barça mentre Ancelotti vuole il primo trofeo dal suo ritorno al Real Madrid, ma attenzione alla voglia dell’Athletic Bilbao di difendere la Supercoppa, vinta un anno fa contro l’ultimo Barcellona di Messi, o alle mire dell’Atletico Madrid campione di Spagna.

La Supercoppa di Spagna si svolgerà a Gedda, in Arabia Saudita, con tutti i match trasmessi in chiaro su NOVE (Atletico Madrid-Athletic Bilbao alle 23:30) e in streaming su discovery+ con il commento di Federico Zanon, Carlo Pizzigoni e Andrea Distaso.