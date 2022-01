Binance diventa official sponsor della Coppa d’Africa 2022

Binance (exchange di criptovalute e blockchain) sarà lo sponsor ufficiale del torneo “TotalEnergies Africa Cup of Nations” (AFCON) 2021, che si svolgerà in Camerun dal 9 di gennaio al 6 di febbraio 2022.

Più di 160 nazioni trasmetteranno in diretta il torneo (previsto un pubblico di oltre 300 milioni di persone).

Con una popolazione di 1,2 miliardi di africani Binance ritiene che il continente africano possa diventare un punto di riferimento per il futuro dell’industria blockchain a livello mondiale.

In Italia Binance è diventata popolare per la sponsorship di maglia della S.S. Lazio (Serie A). Il club biancoceleste ha siglato un accordo di due anni con opzione fino al 2024: un’operazione complessiva che prevede, tra parte fissa e variabile, un introito complessivo di circa 30 milioni di euro. La piattaforma mondiale è amministrata dal cinese Changpeng Zao (ha un ufficio centrale a Singapore più alcune sedi distaccate in Europa).