Lega Serie A, ok Antitrust alle linee guida dei diritti tv

Secondo quanto riporta “ItaliaOggi” l’Antitrust ha dato il via libera alle linee guida della Lega Serie A che riguardano la commercializzazione dei diritti tv per il campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, per le stagioni 2121-22, 2022-23 e 2023-24. L’Autorità «ritiene preferibile la predisposizione di pacchetti che stimolino la concorrenza nel mercato a valle della pay-tv, permettendo a più operatori pay-tv di poter trasmettere buona parte della Serie A, moltiplicando le piattaforme di distribuzione, accentuando la sostituibilità e quindi la concorrenza tra operatori pay-tv, con beneficio degli utenti in termini di maggiore scelta e minori prezzi».