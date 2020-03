Lega e FIGC pronte a chiedere aiuti al Governo per 430 mln di euro

Circa 430 milioni di euro di danni, tra diritti tv nazionali/esteri e Coppa Italia. Nel complesso il 30% del fatturato annuale della Lega Serie A. E’ quanto Deloitte stima che il pallone tricolore possa perdere dall’epidemia Covid-19. Nel complesso tutti i campionati di calcio sono fermi e all’appello in Serie A mancano ancora 12 gare di campionato, e 4 recuperi di un precedente turno (per un totale di 8 club coinvolti).

Il calcio si appella al Governo Conte bis per non “chiudere” alla luce dell’emergenza Coronavirus. Le proposte FIGC-Lega da presentare all’esecutivo riguardano: la cessione di una percentuale sulle entrate delle scommesse sportive (per l’86% riguardano puntate su partite di calcio), defiscalizzazione, un fondo per i lavoratori, clausole di salvaguardia per garantire il conseguimento di obiettivi economici.

In sintesi: