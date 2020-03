INCREMENTO DEL 27% DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE IN QATAR

Secondo gli ultimi dati (fonte ISTAT), le esportazioni italiane verso il Qatar hanno raggiunto a fine 2019 un valore di 1.35 miliardi di Euro, segnando un consistente incremento (+27%) rispetto al 2018. L’Italia rappresenta il settimo fornitore del Qatar. Quello dei “semilavorati” è stato il gruppo di beni maggiormente esportato in Qatar, con un incremento del 180% rispetto al 2018. All’interno di questa voce si distinguono prodotti quali tubature, profilati, cavi, elementi per la costruzione, lavori di ghisa, ferro e acciaio. A seguire, i componenti impiegati nell’industria come turbine, caldaie, pompe e generatori con un incremento del 28% rispetto al 2018. Quindi macchinari e apparecchiature elettriche con un incremento del 15%.A fronte di esportazioni stabili per il settore della Moda e Accessori, da segnalare l’incremento (+8,5%) delle esportazioni italiane di prodotti agro-alimentari verso il Qatar, che nel 2019 hanno registrato un valore di circa 42 milioni di Euro. – fonte: ICE Agenzia – Doha (ICE DOHA)