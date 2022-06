Le stelle europee del football americano su Eleven Sports

Dal 4 giugno e per i prossimi 3 anni sarà possibile seguire in live streaming l’European League of Football, la massima competizione di Football Americano made in Europe, su Elevensports.com

Da Istanbul a Francoforte, passando per Barcellona e Berlino: lo spettacolo della palla ovale farà il giro del Vecchio Continente per la seconda edizione della massima competizione di football americano made in Europe erede della NFL Europa.

Oltre alle emozioni della IFL, che vedrà il culmine con l’Italian Bowl il prossimo 2 luglio, ELEVEN SPORTS allarga quindi la propria offerta legata al football americano con il meglio del panorama europeo per le prossime tre stagioni. Una manifestazione che cresce di anno in anno e che nel 2023 diventerà più “italiana” con il debutto dei Seamen Milano.

Intanto saranno 12 le squadre presenti in questa stagione, tra cui tre nuove franchigie: le due austriache, Tirol Raiders e Vienna Vikings, rispettivamente quinta e settima nell’AFI Europe’s Top 20 con tre e cinque Eurobowl all’attivo; e i Rhein Fire di Dusseldorf, due volte vincitori del World Bowl tra il ’98 e il 2000, che si aggiunge alle altre sei formazioni tedesche: Berlin Thunder, Leipzing Kings, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils e Stuttgart Surge.

Ulteriore innesto nella lega sarà quello degli Istanbul Rams, squadra turca fondata solo nel 2004 ma già capace di imporsi a livello nazionale per quattro volte. Tra i roster più attrezzati non dimentichiamo i polacchi dei Panthers Wroclaw, vincitori dell’Europe Champions League e tre volte campioni di Polonia. Spicca inoltre l’interessante compagine dei Barcelona Dragons, franchigia spagnola al primo anno di vita.

“Dopo la collaborazione con la IFL italiana, la stagione di football americano continua su Eleven Sports con la ELF, la massima competizione Europea che porta nei campi di tutta Europa i talenti più interessanti e che, da giugno a settembre, si contenderanno il titolo di Campioni Continentali – ha commentato Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia – Siamo orgogliosi di poter soddisfare con contenuti nuovi il crescente numero di fan che trova sulla nostra piattaforma lo sport e le storie che li appassionano, diventando così il loro punto di riferimento anche nel Football Americano”

“Eleven Sports ci offre, come Lega Europea di calcio, una forte opportunità di crescita del nostro mercato. Con l’Italia e il Sud-Est asiatico, riusciamo a raggiungere circa 4 miliardi di persone al mese”, afferma Zeljko Karajica, CEO della European League of Football.

14 settimane di pura passione per decretare chi si aggiudicherà un posto ai Playoff di settembre, proseguendo il cammino verso l’atto finale, il Championship Game in programma il 25 settembre al Wothersee Stadion di Klagenfurt, Austria, e live su Elevensports.com. Si parte con la prima giornata che vedrà due match sabato 4 giugno e quattro domenica 5 giugno.