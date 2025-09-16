Le migliori crypto da acquistare mentre l’Altcoin Season Index è ai massimi, con Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e XRP a guidare il rally

La capitalizzazione delle altcoin sfiora i massimi storici, con volumi in crescita, segnali tecnici e on-chain che indicano una possibile altseason in arrivo. L’Altcoin Season Index rafforza il trend, mentre le prevendite di Bitcoin Hyper (HYPER) e Maxi Doge (MAXI) attirano capitali milionari.

La capitalizzazione di mercato delle altcoin si trova a pochi punti percentuali dal suo massimo storico, e un numero crescente di indicatori suggerisce che una nuova, esplosiva “altseason” potrebbe essere alle porte. Sebbene non ancora in piena euforia, il mercato sta mostrando i classici segnali di una rotazione di capitale da Bitcoin verso asset a più alto potenziale di crescita. Analizziamo i principali segnali che indicano perché settembre potrebbe segnare l’inizio di una fase di forte accelerazione.

I segnali on-chain e tecnici: la rotazione del capitale e il breakout imminente

Due degli indicatori più potenti provengono direttamente dal mercato. In primo luogo, i volumi di scambio. Secondo i dati di CryptoQuant, a settembre si è verificato un sorpasso significativo: la quota di volume spot delle altcoin è salita al 37,2%, superando sia Ethereum (31,8%) che Bitcoin (30,9%). Questo è un chiaro segnale che la liquidità sta migrando verso le altcoin a media e piccola capitalizzazione.

In secondo luogo, la struttura tecnica. Il grafico di TOTAL3 (la capitalizzazione di mercato totale delle altcoin, escludendo BTC ed ETH) ha formato un enorme triangolo rialzista negli ultimi quattro anni e si trova ora sull’orlo di un breakout. Come sottolineato da analisti come Simon Dedic, una rottura sopra la resistenza di 1,16 trilioni di dollari potrebbe innescare un rally parabolico, simile a quello visto nel ciclo 2020-2021.

Il catalizzatore macroeconomico e l’Altcoin Season Index

A confermare questo sentiment è l’Altcoin Season Index (ASI) di Blockchain Center, che è salito a 67 punti. Sebbene non ancora nella zona di “euforia” (sopra i 75), questo valore, in crescita dal minimo di 29 del mese precedente, indica che le altcoin stanno decisamente sovraperformando Bitcoin.

Il vero catalizzatore, tuttavia, potrebbe essere di natura macroeconomica. Secondo l’analista Milk Road, le stagioni delle altcoin più esplosive del passato sono coincise con un indice ISM Purchasing Managers’ Index (PMI) statunitense superiore a 50, che segnala un’espansione economica. Attualmente, l’indice si trova a 48,7, in territorio di contrazione. Una futura ripresa di questo indicatore potrebbe iniettare la liquidità necessaria per trasformare l’attuale rally in un’impennata parabolica.

Altcoin season in arrivo? 2 prevendite da non farsi sfuggire

Sebbene non siamo ancora in una fase di euforia totale, la convergenza di segnali on-chain, tecnici e macroeconomici dipinge un quadro estremamente costruttivo per il mercato delle altcoin. La rotazione dei volumi è iniziata, la struttura tecnica è pronta per un breakout e il potenziale catalizzatore macroeconomico è all’orizzonte.

In questo contesto, progetti innovativi in prevendita stanno già beneficiando di un forte afflusso di capitale. Il quarto trimestre del 2025 ha tutte le potenzialità per essere un periodo eccezionalmente redditizio per gli investitori in altcoin.

Bitcoin Hyper (HYPER): una ICO già sopra i 16 milioni di dollari

In questo clima di attesa, gli investitori più attenti si stanno posizionando su progetti infrastrutturali di nuova generazione. La prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER) è diventata un caso di studio, avendo recentemente superato la cifra sbalorditiva di 16 milioni di dollari raccolti.

Bitcoin Hyer sta costruendo un Layer-2 per Bitcoin basato sulla veloce ed efficiente Solana Virtual Machine (SVM), con l’obiettivo di sbloccare il potenziale di Bitcoin per la finanza decentralizzata (DeFi). Il successo della ICO (Initial Coin Offering) attualmente in corso dimostra un forte appetito per le soluzioni che espandono l’utilità della rete più importante al mondo.

I token $HYPER sono disponibili sul sito ufficiale della prevendita di Bitcoin Hyper e possono essere acquistati al prezzo speciale di 0,012925 dollari l’uno. Secondo gli esperti, tuttavia, il valore del token potrebbe esplodere e dopo il listing sugli exchange, essendo una delle crypto emergenti con maggior potenziale del 2025.

Maxi Doge (MAXI): la nuova Dogecoin che attira le balene

Sul fronte delle meme coin, l’entusiasmo per una nuova altseason sta alimentando l’interesse per progetti ad alto potenziale virale. Maxi Doge ($MAXI) è sicuramente una di queste e sta capitalizzando questo sentiment con una prevendita che ha già superato i 2,2 milioni di dollari.

Posizionandosi come l’erede “degen” di Dogecoin, Maxi Doge sta attirando nella sua prevendita anche le balene di $DOGE, che cercano di ruotare parte dei loro profitti su un asset a capitalizzazione inferiore, ma con un potenziale di crescita davvero esplosivo. Con una tokenomics a offerta fissa e un APY di staking del 155%, Maxi Doge unisce il potere del meme a incentivi economici moderni.

