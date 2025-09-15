MMA – Risultati di OKTAGON 75: Palokaj sconfigge Batfalský, Dvořák e Taha vincono per KO.

Hannover (Germania) ha vissuto il suo primo assaggio dell’azione targata Oktagon lo scorso sabato 13 settembre, quando è stata preso d’assalto la Zag Arena con una folla sold-out di oltre 11mila fan. OKTAGON #75 ha messo in mostra numerosi talenti tedeschi che hanno fatto importanti passi avanti nelle loro carriere, mentre la divisione dei pesi piuma è stata completamente sconvolta.

Nel main event, Gjoni Palokaj (12-3) ha allungato la sua striscia vincente a sette match, battendo Jakub Batfalský (8-2) dopo quindici minuti di combattimento, conquistando la vittoria. L’atleta della Fight School Hannover ha ancora una volta mostrato le sue abilità complete, ma è stata la sua superiorità nel grappling a fare davvero la differenza. Palokaj si è ora inserito pienamente nella corsa al titolo dei pesi piuma, mentre la prestazione combattiva di Batfalský assicura che il suo valore non ne esca ridimensionato.

Nel co-main event, Lazar Todev (12-7) ha continuato la sua corsa verso l’oro dei pesi massimi vincendo ai punti contro il veterano UFC Luis Barbosa (16-10, 1NC). Il match si è svolto principalmente in piedi, dove il bulgaro ha messo a segno colpi più precisi e puliti. Todev rimane vicino a un’opportunità per il titolo e, con l’incontro tra Will Fleury e Martin Buday all’orizzonte, pianificherà con attenzione la sua prossima mossa.

Nel match di rilievo dei pesi mosca, David Dvořák (22-6) è tornato con successo nell’organizzazione mettendo KO Mohammed Walid (8-5) già nel primo round. Ha sferrato un diretto destro perfettamente a tempo che ha mandato Walid al tappeto, costringendo l’arbitro a interrompere l’incontro poco dopo. Un possibile match per il titolo contro l’attuale campione Zhalgas Zhumagulov potrebbe essere il prossimo passo!

Khalid Taha (16-5, 1NC) era in svantaggio su tutti e tre i cartellini dei giudici contro Edgar Delgado Jimenez (15-8) nel loro incontro nei pesi piuma, ma nel terzo round ha sfoderato una serie di pugni esplosivi chiudendo l’incontro in modo spettacolare. Nell’intervista post-match, Taha ha ribadito la sua volontà di affrontare Max Holzer, avversario originariamente previsto per il main event, rendendo questo scontro ancora più atteso. Sempre nei piuma, Mago Machaev (16-2, 1NC) ha dominato Wanderley Junior (18-11) ottenendo la vittoria per TKO nel secondo round.

Negli altri incontri della card, Emilio Quissua (7-0) è rimasto imbattuto e si è affermato come nome da seguire nei pesi massimi-leggeri battendo Mateusz Strzelczyk (15-15-1, 1NC) per KO tecnico. Anche Hugo Vach (6-1), soprannominato “The German Tarzan”, ha avuto un debutto promozionale vincente battendo Moritz Merten (2-2) in un catchweight a 69,5 kg (153 lbs).

Una immagine di Oktagon MMA #75 Hannover – courtesy photo @OktagonMMA

Risultati di OKTAGON 75

Main Card

Main Event – Pesi piuma

Gjoni Palokaj (12-3) ha sconfitto Jakub Batfalský (8-2) per decisione unanime (30-27, 30-27, 30-26)

Co-Main Event – Pesi massimi

Lazar Todev (12-7) ha sconfitto Luis Barbosa (16-10, 1NC) per decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Pesi mosca

David Dvořák (22-6) ha sconfitto Mohammed Walid (8-5) per KO (pugni) a 3:56 del primo round

Pesi piuma

Khalid Taha (16-5, 1NC) ha sconfitto Edgar Delgado Jimenez (15-8) per KO (pugni) a 0:37 del terzo round

Pesi massimi-leggeri

Emilio Quissua (7-0) ha sconfitto Mateusz Strzelczyk (15-15-1, 1NC) per TKO (pugni) a 3:03 del primo round

Preliminary Card

Pesi piuma

Mago Machaev (16-2, 1NC) ha sconfitto Wanderley Junior (18-11) per TKO (pugni) a 4:37 del secondo round

Catchweight (69.5 kg / 153 lbs)

Hugo Vach (6-1) ha sconfitto Moritz Merten (2-2) per TKO (interruzione del medico) a 5:00 del primo round

Pesi welter

Lukáš Eliáš (5-1) ha sconfitto Emir-Can Al (2-2) per sottomissione (rear-naked choke) a 3:35 del secondo round

Pesi piuma

Henrique Madureira (8-7) ha sconfitto Nikolaos Serbezis (8-5) per KO (pugno) a 2:35 del primo round

Catchweight (80 kg / 176 lbs)

Jixie Molapo (1-1) ha sconfitto Finn Griessmann (1-3) per decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Prossimamente: OKTAGON #76

Oktagon torna questo weekend, con un evento a Festhalle Frankfurt, luogo dove è iniziata la storia tedesca della promotion. Daniel Weichel esce dal ritiro per affrontare Abou Tounkara nel main event di Oktagon 76, mentre la sensazione virale Frederic Vosgröne se la vedrà con Fabio Moraes. In azione anche Attila Korkmaz, Denis Frimpong, Alina Dalaslan, Fedor Duric e Tamerlan Dulatov.