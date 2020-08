Le caratteristiche tecniche dell’OPA residuale promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni ordinarie AS Roma

2. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE

2.1 Offerente e soggetti controllanti

L’Offerente è Romulus and Remus Investments LLC, una società a responsabilità limitata del Delaware, con sede legale in Wilmington, Delaware, 1209 Orange Street e sede operativa in Houston, Texas, 1375 Enclave Parkway, iscritta nello Stato del Delaware al n. 7868101.

L’Offerente è stato costituito in data 26 febbraio 2020 al fine specifico di perfezionare l’Acquisto e, successivamente, promuovere l’Offerta. L’Offerente ha un capitale sociale pari a Euro 215.000.000, interamente sottoscritto e versato.

Ai sensi dell’art. 101-bis comma 3 lett. c) del TUF, l’Offerente non è soggetto agli obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti previsti dal TUF in quanto detiene individualmente e direttamente la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assembleaordinaria dell’Emittente.

Romulus and Remus Holdings LLC, una società a responsabilità limitata del Delaware, detiene il 100% del capitale sociale dell’Offerente. Romulus and Remus Holdings LLC è partecipata al 99% da Thomas Dan Friedkin e all’1% da Quantum Investment Holdings, Inc., una società per azioni (corporation) del Delaware. Thomas Dan Friedkin detiene il 100% del capitale sociale di Quantum Investment Holdings, Inc.

2.2 Persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta

Romulus and Remus Holdings LLC è da considerarsi persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, lettera b) del TUF, in quanto soggetto che controlla direttamente l’Offerente.

Thomas Dan Friedkin è da considerarsi persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, lettera b) del TUF, in quanto soggetto che controlla indirettamente l’Offerente.

Si precisa che, alla data della presente Comunicazione, né Romulus and Remus Holdings LLC né Thomas Dan Friedkin detengono ulteriori azioni dell’Emittente.

2.3 Emittente

L’Emittente è A.S. Roma S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Roma, Piazzale Dino Viola 1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il n. 03294210582.

(1) In particolare, alla data del closing, l’Offerente ha acquistato dal Venditore finanziamenti soci concessi dal Venditore a NEEP (i) per un importo pari a Euro 111.079.520, successivamente erogati da NEEP in favore dell’Emittente e (ii) per un importo pari a Euro 16.019.500, successivamente erogati da NEEP in favore di Stadio TdV S.p.A.