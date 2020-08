Merkel pronta a far ritardare la partenza della nuova Bundesliga. Cresce il numero dei contagi in Germania

La ripartenza della Bundesliga (stagione 2020/21) è a rischio. La Cancelliera tedesca Angela Merkel sarebbe molto preoccupata per la crescita del numero dei contagi (solo nella giornata di ieri sono stati 1.390). C’è infatti la previsione di un ulteriore aumento per il ritorno dei turisti da Baleari e Grecia. Secondo quanto riportato da diversi media nazionali, la Merkel sarebbe pronta a far ritardare la partenza del campionato di calcio (la Bundesliga1 e 2) in attesa di dati più confortanti. Certamente non sarà prevista, almeno in autunno, la presenza degli spettatori sugli spalti, proprio per evitare nuove “ondate” di ritorno da Covid-19.