LBA: la Frecciarossa Final Eight 2024 nel segno della tecnologia

Con l’obiettivo di una sempre maggiore spettacolarizzazione dell’Evento, la LBA ha alzato ulteriormente il livello della produzione televisiva della Frecciarossa Final Eight che ha previsto per questa edizione numerose novità.

Partendo dal numero di telecamere impiegate e cioè 12 in tutto, con la novità della “cable cam 3D” sospesa sul campo e in grado di fornire riprese particolari ed esclusive delle fasi di gioco.

“Ma al di là dell’aspetto tecnico – spiega Andrea Daverio che ha curato il prodotto televisivo per conto di LBA – abbiamo voluto con questa Final Eight introdurre un linguaggio televisivo ancora più moderno, rivolto ad un pubblico giovane, più abituato a consumare immagini digitali, come quelle dei videogames, che televisione tradizionale. Così si spiegano le inquadrature dall’alto della cable cam, che ci ha anche consentito di inserire e valorizzare al massimo le grafiche in realtà aumentata. Il mix tra l’ inquadratura reale del campo e oggetti virtuali, come le statistiche del giocatore o la Coppa Italia” ha funzionato benissimo.

Una grande novità, pensata e introdotta assieme a Dazn, è certo stata costituita dalla “ref cam”, la telecamera immersiva posta sulla testa del primo arbitro (nella foto in primo piano una immagine di questa innovazione tecnologica), proprio sopra l’orecchio sinistro, che ha fornito un punto di vista iTnedito e per certi versi unico.

”L’audio di questa telecamera non è stato inserito all’interno della produzione televisiva – spiega ancora Daverio – comunque già solamente l’immagine ha costituito qualcosa di assolutamente inedito perché ha permesso di cogliere la gestualità dei direttori di gara o le azioni al replay visti con l’obiettivo dell’arbitro”.

In più, Lega Basket ha lavorato su altri contenuti inediti che, pur senza entrare nella produzione televisiva in diretta, verranno utilizzati in questi giorni come prodotti esclusivi sui canali digitali e social di LBA: ad esempio un microfono inserito sotto la maglia di alcuni giocatori, che ha permesso di cogliere ogni aspetto della esperienza del giocatore in campo e che consente di scoprirlo da un punti di vista assolutamente inedito.