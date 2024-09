LBA: il FantaBasket firmato da Doctor Glass

Dopo il successo della scorsa stagione (che ha registrato 23.200 utenti totali e quasi 31.000 squadre iscritte), torna anche quest’anno il “FantaLBA” presented by Doctor Glass, il Fantabasket targato Lega Basket Serie A realizzato in collaborazione con Fantaking Interactive (Dunkest) che permetterà agli utenti di creare le loro Fantasquadre con tutti i protagonisti della Serie A Unipol 2024/25.

I fan potranno competere con i propri amici, partendo da 95 crediti iniziali per assemblare una squadra formata da 2 centri, 4 guardie, 4 ali e 1 allenatore. I giocatori otterranno un punteggio in base alle statistiche reali fatte registrare dai giocatori della Serie A nelle varie giornate di campionato.

Inoltre, potranno partecipare sia in modalità “campionato classico” che in modalità Lega Draft ad asta con roster esclusivi e campionati chiusi. Ogni settimana sarà possibile effettuare i trasferimenti, tagliando giocatori e acquistandone altri.

In palio per i vincitori nella modalità campionato classico tanti premi esclusivi, tra cui biglietti per la Frecciarossa Final Eight 2025 di Torino e la divisa della propria squadra del cuore.