LBA: al via la nuova stagione del campionato di Serie A

(di Valerio Vulpis) – Presentata oggi a Bologna la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest’anno targato Unipol, che prenderà ufficialmente il via con gli anticipi di sabato 28 settembre UnaHotels Reggio Emilia–Dolomiti Energia Trentino, Trapani Shark–Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari–Givova Scafati.

L’inizio della Serie A Unipol 2024/25 sarà preceduto dalla Frecciarossa Supercoppa 2024, in programma per sabato 21 e domenica 22 settembre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Le partite del primo trofeo stagionale saranno visibili interamente sulla piattaforma Dazn e su Eurosport 2 mentre la finale, in programma per domenica alle 18.00, sarà anche in chiaro su Nove e Dmax. Il campionato 2024-25 sarà il quinto consecutivo targato Unipol e avrà la denominazione di Serie A Unipol.

Sotto il profilo dei diritti tv dell’evento anche quest’anno Dazn sarà la piattaforma OTT (Over The Top) che trasmetterà tutte le gare del nostro campionato e degli eventi speciali di Lega, confermando il suo impegno nel ruolo di media partner strategico. Anche quest’anno la Supercoppa e la Final Eight avranno come Title Sponsor Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (gruppo FS). La Final Eight che assegnerà la Coppa Italia si disputerà per la terza edizione consecutiva a Torino dal 12 al 16 febbraio 2025.

La LBA conferma poi anche in questa stagione la Next Gen Cup (giunta alla sua sesta edizione) che vedrà impegnate le formazioni Under 19 della Serie A in due fasi di qualificazione: la prima si disputerà a Varese dal 21 al 24 novembre 2024 mentre la seconda è in programma a Rimini dal 2 al 4 gennaio 2024. La vincitrice del torneo uscirà poi dalla Final Eight di Brescia, in programma dal 21 al 23 febbraio 2025. Anche per questa edizione, il torneo sarà targato IBSA e Presented By Unipol.

LBA continuerà ad essere affiancata da Infront Italy per la gestione in esclusiva dei diritti marketing, sponsorship, betting e digitali. A conferma della qualità del supporto LBA e Infront hanno portato recentemente alla finalizzazione dell’accordo con Subito, la piattaforma italiana leader per vendere e comprare in modo sostenibile, che sarà Gold Sponsor e Official Marketplace.

“Una vigilia di campionato avvincente dal nostro punto di vista – ha dichiarato all’agenzia Sporteconomy, Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy (nella foto in primo piano) – In attesa delle sfide sui parquet dei 16 club, siamo fieri di poter annunciare che anche quest’anno abbiamo già superato del 10% i ricavi stagione su stagione e che complessivamente, da quando siamo Official Advisor di LBA, abbiamo registrato una crescita dei ricavi per LBA di oltre il 140% rispetto alla stagione 2019/2020. Risultati raggiunti grazie a un lavoro di squadra con LBA e alla continua capacità di innovazione, oltre che alla creazione di contenuti originali per tutte le piattaforme digitali di LBA, che hanno consentito un’importante e crescente esposizione del campionato”

“Siamo inoltre lieti di annunciare oggi – ha proseguito il manager Giacomini – un importante accordo che, come Official Advisor di LBA per la vendita dei diritti esteri, abbiamo concluso con Dazn. Grazie a questa fondamentale partnership il campionato italiano sarà visibile in tutto il mondo e i fan di LBA potranno infatti godersi una selezione di partite ogni giornata sulla piattaforma di Dazn, che si unisce a un gruppo di altre emittenti internazionali già distributrici del prodotto LBA sui propri territori”.

Il supporto di Infront sarà presente anche nella creazione di contenuti originali in grado di veicolare al meglio il nostro campionato, con l’obiettivo di raggiungere gli appassionati su un numero sempre maggiore. Dopo il successo della prima stagione, che ha seguito tutto il percorso di Brescia, torna anche quest’anno la docuserie “The Season”, che seguirà questa volta la Pallacanestro Reggiana, club che festeggia quest’anno i 50 anni dalla sua fondazione, e che ringrazio (in particolare alla Presidente Bartoli e al General Manager Coldebella per la disponibilità”). Tornerà poi anche il format “Basketball & Conversations”, che, dopo aver visto Andrea Trinchieri alla conduzione nella prima stagione, avrà come protagonista principale Gianluca Basile, una delle leggende del nostro sport, ad intervistare illustri personaggi della pallacanestro.