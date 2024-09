Dazn pronta per il racconto della nuova stagione di Lega Basket Serie A. Si parte con la Frecciarossa Supercoppa 2024

La stagione 2024-25 della Lega Basket Serie A è pronta a partire con uno degli eventi più attesi dagli appassionati della palla a spicchi: la Frecciarossa Supercoppa 2024. Un appuntamento imperdibile per ammirare le stelle della Serie A in un weekend di puro spettacolo, che sarà trasmesso in diretta su DAZN.