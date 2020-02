Lazio–Inter: una sfida al vertice ricca di attivazioni e iniziative marketing nel segno di Infront

Infront, sales & marketing agent della SS Lazio, lancia una serie di iniziative per favorire l’engagement e la permanenza allo stadio

Oggi non sarà solo una serata di grande calcio (gli “uomini” di Simone Inzaghi affrontano l’Inter di Conte in un match che vale la sfida al vertice) ma anche di coinvolgimento dei tifosi presenti con iniziative a loro dedicate. Infront, sales e marketing agent della SS Lazio, ha infatti contribuito ad attivare allo stadio due iniziative legate all’alta cucina e al running. Il match è in programma a partire dalle ore 20:45.

CHEF STELLATI

Gli chef stellati Massimo Colonna (1 stella Michelin) e Giuseppe Di Iorio (1 stella Michelin) con la collaborazione di “Mercerie” (catering ufficiale SS Lazio) porteranno l’alta cucina nelle sale hospitality dello Stadio Olimpico. Oltre ad aver composto e individuato il menù della serata, i due chef si esibiranno in uno show cooking preparando due piatti della tradizione romana. Chef Colonna preparerà per gli ospiti della corporate hospitality la sua famosa “amatriciana“, mentre chef Di Iorio la “cacio e pepe”. A conclusione della cena, ci sarà il Pastry Chef Vincenzo Donnarumma, campione del mondo jr di pasticceria, con una vasta selezioni di dolci preparati al momento.

ACEA RUN ROME THE MARATHON

Verrà lanciata inoltre un’iniziativa collegata alla Acea Run Rome The Marathon – property di Infront – grazie alla quale tutti i fan della Lazio potranno iscriversi alla maratona e alla “Fun Race” a un prezzo scontato, grazie a un codice sconto dedicato che sarà comunicato direttamente allo stadio e sui canali ufficiali del club. L’evento di running capitolino è in programma il prossimo 29 marzo 2020.

