L’Aston Villa (Premier League) firma con Betano per lo sponsor di maglia. A rischio però il secondo anno di contratto

(di Valerio Vulpis) – Secondo il quotidiano britannico “The Telegraph” l’Aston Villa, quest’anno al 4° posto della classifica provvisoria di Premiership (in corsa per uno dei quattro post UK di Champions), avrebbe firmato un accordo di sponsorship con Betano (realtà greca di scommesse sportive –nella foto il logo dell’azienda con sede ad Atene). L’investimento stimato è superiore ai 46 milioni di euro annui per un eventuale biennio (partirà dal 1° luglio 2024).

Attualmente il marchio cinese BK8 (anch’esso di betting), presente come main sponsor sulla divisa di gara, spende circa 20 milioni a stagione (per gli addetti ai lavori è il più importante accordo commerciale mai siglato, fino ad oggi, dal club di Birmingham). C’è ancora da capire come Betano riuscirà a superare il divieto di betting in Premiership operativo proprio dal 2025/26 (quando il partner greco entrerà ufficialmente nel suo secondo anno di contratto).