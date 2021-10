L’ARSENAL FC DIVENTA PARTNER UFFICIALE DI EXPO 2020 DUBAI 

(di Fabio Sesti) – L’Arsenal FC ha annunciato una nuova partnership con Expo 2020 Dubai, la prima esposizione mondiale mai ospitata nella regione del Medio Oriente, Africa e Asia del Sud (MEASA). In corso di svolgimento dall’1 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022, Expo 2020 Dubai offre ai visitatori una serie di esperienze coinvolgenti in 192 padiglioni nazionali. Oltre a visitare l’evento in prima persona, i giocatori della prima squadra dell’Arsenal FC produrranno anche contenuti unici per mostrare i fantastici eventi e le opportunità che Expo 2020 Dubai ha da offrire. Come partner del club londinese, Expo 2020 Dubai avrà una presenza significativa all’Emirates Stadium nei giorni delle partite attraverso la pubblicità sui pannelli perimetrali a LED, così come l’esposizione alla fanbase globale attraverso una vasta gamma di diritti digitali. Peraltro, anche lo storico sponsor dell’Arsenal FC, Emirates, il cui marchio è sulle maglie del club dal 2006, è Premier Partner oltre che Compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai.

Peter Silverstone, direttore commerciale dell’Arsenal FC, ha detto: “Non vediamo l’ora di mostrare l’Expo 2020 Dubai alle nostre centinaia di milioni di fan e seguaci in tutto il mondo attraverso una serie di campagne digitali, nei giorni delle partite e sul mercato. È fantastico sostenere questo storico primo World Expo nella regione, rafforzando la nostra presenza in Medio Oriente insieme alla nostra lunga e apprezzata partnership con Emirates”.