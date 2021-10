Il Bologna FC 1909 diventa il quinto club di Serie A a lanciare i suoi Fan Token su Socios.com 

(di Fabio Sesti) – Il Bologna FC 1909 ha annunciato sul proprio sito il lancio dei $BFC Fan Token sull’applicazione Socios.com. I $BFC Fan Token sono beni digitali da collezione, coniati sul blockchain Chiliz, che garantiranno ai proprietari un accesso senza precedenti al Club. Le opportunità di coinvolgimento per i detentori dei $BFC Fan Token includeranno la possibilità di votare in una serie di iniziative partecipando a sondaggi interattivi, sempre sull’app Socios.com. Inoltre, i fan potranno mettere alla prova le loro abilità contro altri fan in tutto il mondo partecipando in giochi, competizioni e quiz. Entrando e registrandosi sull’app, i tifosi possono anche accedere a contenuti esclusivi e sperimentare la geo-localizzazione di Socios.com, la funzione di AR “Token Hunt”. I dettagli su quando verranno lanciati i $BFC Fan Token, così come il prezzo e la fornitura, saranno rivelati a breve.

Creato da Chiliz, Socios.com – con oltre 1,2 milioni di utenti in tutto il mondo – è una piattaforma direct-to-consumer (D2C) che utilizza la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni sportive gli strumenti per coinvolgere i propri fan in tutto il mondo. Più di 90 importanti club hanno e stanno collaborando con Socios.com, tra cui Barcellona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Inter, Arsenal e le nazionali di calcio di Argentina e Portogallo, nonché un numero di squadre leader di F1, eSports e cricket. Il Bologna FC diventerà il quinto club di Serie A a lanciare I suoi Fan Token su Socios.com.