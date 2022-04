L’AFA stringe una partnership per i propri contenuti con OneFootball

(di Emanuele de Laugier) – La Federcalcio argentina (AFA) ha annunciato una partnership globale a lungo termine con la società tedesca OneFootball.

L’accordo vedrà la piattaforma digitale di calcio condividere i contenuti originali dell’AFA sul proprio sito Web e sull’app, che saranno disponibili per i fan senza restrizioni ovunque nel mondo.

OneFootball mostrerà anche tutti i contenuti editoriali pubblicati sul sito web dell’AFA, comprese le ultime notizie sulle nazionali di calcio argentine, nonché le statistiche in tempo reale e gli aggiornamenti sui punteggi in spagnolo. Le news appariranno agli utenti come comunicazioni ufficiali e saranno identificate con il logo della Federcalcio argentina.

Le notizie dell’AFA saranno condivise anche con la rete di editori di OneFootball, che comprende più di 110 media in tutto il mondo.

Questa partnership con la Federcalcio argentina è il primo accordo di OneFootball con una Federazione di calcio sudamericana.

Claudio Tapia, presidente dell’AFA, ha dichiarato: “Questo accordo strategico con OneFootball ci consente di continuare con la nostra espansione digitale a livello globale, offrendo un canale di comunicazione diretto ai fan ed ai marchi che ci accompagnano. Questa partnership che inizia oggi porterà senza dubbio, a breve termine, nuove ed innovative uscite aggiuntive per tutti i tifosi della nazionale argentina in un anno importante come quello dei Mondiali di calcio in Qatar”.

Nel 2021, la piattaforma digitale ha acquistato i diritti esclusivi di trasmissione gratuita (tramite app) in Italia di: Primeira Liga Portoghese, Scottish Premiership, AFC Champions League 2022, le qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2022, Liga MX, J League, Super League Cinese, CONCACAF Champions League, USL Championship, K League 1, Bundesliga Austriaca, Ekstraklasa Polacca, Superligaen Danese, Eliteserien Norvegese, Super Liga Slovacca, Kazakhstan Premier League, Virsliga Lettone, Premiership Nord Irlandese e della Lega Islandese. In Italia da pochi giorni ha stretto partnership strategiche con Lega Pro e Lega B.