Macron e UEFA proseguono insieme la partnership tecnica.

UEFA e Macron hanno comunicato il rinnovo della loro consolidata partnership, che conferma ancora una volta il brand bolognese come Official UEFA Referee Match Kit Supplier, nell’ambito di un accordo pluriennale.

Il rinnovo di questa collaborazione evidenzia l’impegno di Macron verso l’eccellenza, l’innovazione e le prestazioni nell’abbigliamento sportivo. Sin dall’inizio della partnership nel 2019, Macron ha avuto infatti un ruolo chiave nell’equipaggiare gli arbitri UEFA con divise di alta qualità, dal design distintivo e tecnicamente avanzate, in grado di soddisfare le complesse esigenze della classe arbitrale ai massimi livelli del calcio europeo.

Il nuovo accordo prevede che Macron continui a fornire le divise arbitrali per tutte le principali competizioni UEFA, incluse tra le altre le prossime edizioni maschili e femminili di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, e i Campionati Europei UEFA maschili e femminili.

Gianluca Pavanello, CEO di Macron, ha dichiarato: “Siamo felici che, per la terza volta, UEFA abbia rinnovato la sua fiducia in noi come Fornitore Ufficiale delle Divise da Gara degli Arbitri. Si tratta di una conferma importante della qualità che Macron è in grado di garantire, oltre che di un riconoscimento chiaro della nostra leadership nell’industria globale dell’abbigliamento sportivo. Insieme a UEFA continueremo a lavorare per il futuro dell’arbitraggio a livello internazionale, offrendo agli arbitri europei standard sempre più elevati in termini di qualità e design.”

Roberto Rosetti, Managing Director UEFA per il settore arbitrale, ha commentato: “Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Macron, un marchio che condivide il nostro impegno per l’eccellenza, l’innovazione e la professionalità. La dedizione alla qualità di Macron assicura ai nostri arbitri le migliori condizioni per esprimersi al massimo livello, mentre il design distintivo e contemporaneo delle divise riflette il prestigio delle nostre competizioni e l’orgoglio con cui gli arbitri svolgono il loro ruolo in campo.”