I giocatori più preziosi d’Europa

Il calciatore è il principale attore del mondo del calcio e in quanto tale ruba tutta la scena anche in fatto di valore. In Europa il giocatore più costoso è il francese Mbappé, campione del mondo in carica con la Francia, ma la maggior parte dei calciatori costosi si trova in Inghilterra, che piazza cinque calciatori fra i primi 10 della lista dei più valutati.

Mbappé è il più costoso di tutti, seguito da Sterling, Ronaldo fuori dalla top 20

La Francia ha vinto i Mondiali anche con la sua classe e sempre grazie a lui secondo esperti e quote delle scommesse sportive, i blues sono fra i favoriti dei prossimi Campionati d’Europa che si inaugureranno in Italia. Il suo nome è Kylian Mbappé, numero 7 del PSG e della nazionale francese (nella foto in primo piano), solo 22 anni e già tanti record e trofei alle sue spalle. Basti pensare che è stato il capitano più giovane mai schierato dalla Francia, 18 anni e 95 giorni ed è stato il più giovane calciatore del PSG a segnare in Champions League, a 18 anni e 266 giorni. Il suo valore è di 265,2 milioni di euro e si piazza davanti all’inglese Sterling del Manchester City, che ne vale 223,7 milioni. Due curiosità a riguardo: la prima è che il talento francese supera di gran lunga il suo compagno di squadra Neymar, che si piazza al 19esimo posto della classifica con un valore di 100 milioni di euro secondo il CIES, la seconda è che Cristiano Ronaldo in questa classifica non compare fra i primi 20 e si accontenta della posizione numero 49 con un valore di 80 milioni. Sul podio dei calciatori più costosi d’Europa c’è Mohamed Salah al terzo posto con il suo valore di 175,1 milione di euro.

La coppia d’oro dell’Inter: Lautaro-Lukaku 225 milioni in due

Certo non è una regola scritta, ma spesso quando un campionato può vantare calciatori costosi, vuol dire che quella lega sta vivendo un momento particolarmente brillante, anche dal punto di vista tecnico. L’esempio è la quantità di top player che militava in Italia negli anni 90’ e a cavallo con il 2000. Ora, invece, i due calciatori più costosi e che superano i 100 milioni li ha entrambi l’Inter, e insieme non raggiungono il valore del solo Mbappé. Lautaro e Lukaku sono gli unici due calciatori di Serie A ad avere un valore a tre cifre, quello che si avvicina maggiormente è Dybala, che ha un valore di mercato di 91 milioni di euro, a pari merito con lo spagnolo Fabian Ruiz del Napoli, seguono Zaniolo, unico italiano, con 86 milioni e de Ligt, con 80. Questi dati possono portarci a una considerazione sul nostro calcio.

In effetti non tutti i mali vengono per nuocere poiché, in mancanza di sceicchi e di grosse proprietà, i nostri club stanno rivalutando settori giovanili e pianificazione, parole forse dimenticate fino a due decenni fa, quando era soprattutto il denaro a comporre le rose. Un esempio su tutti, forse il migliore, è sicuramente l’Atalanta, che ha attualmente un valore di mercato della rosa pari a 372 milioni, aumentata di 16 milioni rispetto allo scorso anno.