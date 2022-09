La Ternana calcio (Serie B) sceglie il progetto di WeArena Entertainment SpA

Il progetto coinvolgerà la community locale di giovani, la quale sarà ingaggiata con attività professionalizzanti e formative che ruoteranno attorno ai principi fondanti dello sport. Sport che vedrà quindi l’avvio di una nuova fruizione, parallela e complementare a quella tradizionale. Nel merito delle attività professionalizzanti e formative, determinante sarà l’apporto fornito da Unicusano, con cui Ternana calcio vanta uno stretto legame, specializzata nell’erogare la didattica in modalità sia telematica che integrata.

Già a partire dalle prossime settimane verranno avviate importanti iniziative, accompagnate da comunicazioni ad hoc, che segneranno i primi step di questo percorso di evoluzione digitale.

Paolo Tagliavento, vicepresidente di Ternana calcio (Serie B), ha commentato: “Con questa partnership apriamo un nuovo capitolo della nostra storia, avvicinandoci ulteriormente ai giovani e in generale ai nostri tifosi, che potranno conoscere e vivere lo sport in una nuova dimensione. In WeArena abbiamo trovato un partner d’eccezione, che consentirà al club di strutturarsi per essere presente nel mondo digitale dell’eSport”.

Francesco Monastero, founder & CEO WeArena Ententainment S.p.a, ha dichiarato: “La mission di WeArena è quella di far crescere il settore eSportivo in Italia e, parallelamente, di dare un supporto ai club di calcio nel creare una struttura dedicata in grado di far emergere professionalità e portare nuove revenue. La collaborazione con Ternana calcio permetterà a WeArena di accrescere il peso del proprio percorso e di portare valore aggiunto all’intero territorio di riferimento”.

WeArena Entertainment S.p.A. è il primo network di parchi di intrattenimento digitali, leader nell’organizzazione di competizioni e-Sportive. Ha all’attivo numerose collaborazioni con diverse realtà del panorama sportivo italiano per le quali cura la formazione e la diffusione della cultura degli eSport in ambito corporate e in ottica di fan engagement delle Generazioni X, Z e per i millennials. (fonte: WeArena)