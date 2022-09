Nuova partnership ITA Airways-FIGC. Accordo biennale: previsti oltre 30mila atleti azzurri trasportati

Alla base della collaborazione tra ITA Airways e FIGC c’è la volontà comune di sviluppare e promuovere lo sport italiano nel mondo. Per fare questo, ITA Airways sarà il vettore ufficiale delle Nazionali italiane di calcio, occupandosi, in questi due anni, di tutte le trasferte aeree. In base all’accordo, tutte le Nazionali, maschili, femminili, giovanili, futsal, beach soccer e esport saranno a bordo di ITA per raggiungere le sedi di gara delle competizioni internazionali alle quali le Squadre Azzurre prenderanno parte. Oltre a loro, anche l’Associazione Italiana Arbitri, il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico saranno tra i beneficiari dell’accordo, che prevede inoltre agevolazioni particolari per gli spostamenti del “business travel” della Federcalcio.

In base ai dati medi per anno rilevati dalla FIGC negli ultimi anni, le 23 Nazionali italiane di calcio viaggiano con circa 25 voli charter dedicati a/r verso le sedi di gara, soprattutto in Italia e in Europa, con a bordo circa 2800 tra calciatori, staff tecnici, media e partner. A questi numeri si aggiungono oltre 13.000 viaggiatori individuali considerando sia le Squadre Nazionali che usano voli di linea, sia il personale FIGC e gli arbitri che si spostano per i rispettivi impegni.

Nel complesso, quindi, in base all’accordo ufficializzato oggi, ITA Airways trasporterà per i prossimi 2 anni (2023- 2024) oltre 30.000 viaggiatori considerando tutte le diverse tipologie di utente FIGC, tra calciatori e staff tecnici delle Nazionali, arbitri, media inviati al seguito delle Nazionali e ospiti dei partner FIGC. (fonte: FIGC)