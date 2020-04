La Sociedad Deportiva Eibar al lavoro per il taglio degli stipendi dei calciatori

(di Leonardo Calero) – L’Eibar (football club della Liga guidata da Amaia Gorostiza) è al lavoro per il contenimento degli stipendi dei calciatori della prima squadra. In Spagna (data la grave emergenza sanitaria) alcune squadre hanno deciso di tagliare una parte degli ingaggi dei propri tesserati. Stando alle prime indiscrezioni, si è in dirittura d’arrivo per un accordo tra club e calciatori in modo da non pesare sui conti aziendali.

Il club basco (nella foto in primo piano) andrebbe così ad aggiungersi ad altre 8 società della Liga Santander che hanno già trovato l’accordo. Tra queste il Barcellona, vista la grande polemica scoppiata all’interno del club.

Per quanto riguarda i rossoblù ancora non è stata ufficializzata la percentuale del “taglio“, ma, stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe di una riduzione compresa tra il 10% ed il 20%.