L’INGHILTERRA E IL PATTO DI NON AGGRESSIONE IN CASO DI “RIVOLTA” PER I TAGLI SALARIALI 

Frame dello spot di Under Harmour per il Southampton FC

(di Linda Zanoni) – L’Inghilterra, che sta affrontando una delle settimane più difficili dall’inizio della pandemia Covid-19, deve far fronte anche alle gravi conseguenze che questa crisi sta apportando al sistema sportivo. Per questo motivo, i club di Premier League e di Football Championship (seconda divisione) starebbero pensando a un piano strategico durante la fase di emergenza.

Secondo quanto riportato da “AS” (quotidiano sportivo spagnolo) i danni dell’ipotetico annullamento della stagione di English Premier League (EPL) sarebbero superiori a 1.400 milioni di euro. Da diverse settimane i giocatori delle 20 squadre di EPL sono in rivolta, avendo rifiutato il taglio degli stipendi proposto dalle società (per evitare il collasso economico collegato al Coronavirus). I club pertanto sarebbero pronti a mettere in atto una vera e propria tregua.

Le società di Premier League e di Football Championship sarebbero ben consapevoli del rischio di poter vedere alcuni calciatori lasciare le proprie squadre a fronte della riduzione “forzosa” dei salari. Proprio per questo motivo, avrebbero deciso di giocare d’attacco, pensando ad un eventuale “piano di non aggressione”. Le società potrebbero accordarsi sul non sottrarsi giocatori le une alle altre, evitando così il tracollo finanziario che questo meccanismo potrebbe provocare, soprattutto a quei club che hanno minori disponibilità economiche.

La situazione, così come nel resto d’Europa, appare del tutto incerta. In Premier League, al momento, solo il Southampton (nella foto in primo piano) è arrivato ad un accordo con i propri giocatori per il taglio degli stipendi. Gli altri club si ritrovano in situazioni molto critiche. Ecco perché l’eventuale “patto di non aggressione” appare per il momento ancora una bozza o un dream book.