Tradizione e identità nelle maglie del Campobasso calcio (Lega Pro) – stagione 2024/25

Il Campobasso calcio (neo promosso quest’anno in Serie C) nel nuovo campionato punterà tutto sulla identità e la storia societaria. Le linee pulite e i richiami alla tradizione caratterizzano le nuove maglie da gioco per la stagione 2024/25.

La prima maglia, quella home, nelle tradizionali tinte del rosso e del blu che rievocano la storia gloriosa degli anni ‘80. Il lupo e lo scudetto, guadagnato lo scorso 16 giugno 2024, nella vittoria contro il Trapani.

C’è poi la maglia in bianco, un design moderno che riporta la croce di San Giorgio, patrono della città di Campobasso e la terza maglia, quella giallo oro, con forte richiamo alla città riportata nella mappa a tinte blu. Tutte le divise sono state realizzate dallo sponsor tecnico americano Diaza. Le nuove maglie sono disponibili all’interno dello store ufficiale di lungo Corso Vittorio Emanuele II a Campobasso ma anche online. (fonte: Campobasso FC). Il debutto interno delle nuove divise di gioco è previsto il prossimo 31 agosto (contro il Legnago).

Per gli Usa e tutti i Paesi esteri, le maglie sono disponibili sul sito di Diaza a questo link: https://diaza.com/pages/campobasso-fc