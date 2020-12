La Reebok si candida a futuro sponsor tecnico della Roma: New Balance superata. E la Toyota è pronta ad entrare nel mondo giallorosso

(di Matteo Dionisi) – La AS Roma è alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico per le maglie ufficiali 2021/2022. Nelle scorse settimane l’azienda americana, la New Balance, sembrava davvero vicina a chiudere l’accordo con il club capitolino: il colosso delle calzature sportive avrebbe versato 4 milioni di euro a stagione e una grossa fetta di percentuale sulla vendita delle maglie nelle casse di Trigoria.

Stando a quanto rileva l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i Friedkin sono a lavoro per risolvere la questione dopo la rottura avuta con la Nike. In questi giorni c’è stato un sorpasso della Reebok sulla New Balance, proprio quando sembrava tutto fatto con la società di Boston.

Proprio con la Reebok, fondata nel 1895, originariamente con il nome di Mercury Sports, sono iniziati i primi colloqui e si può prendere in considerazione la soluzione di un pre contratto per la fornitura di una stagione e la distribuzione del materiale negli store online e quelli in città.

Ma per la Roma le novità non sono solo inerenti al prossimo sponsor tecnico. Anche il settore automobilistico, con la Toyota (maggiore società automobilistica del Giappone), è interessata, a partire dal 2021, ad entrare nel mondo giallorosso. Non si tratta di una mossa casuale, visto che Dan Friedkin è alla guida del “The Friedkin Group, leader nella vendita del marchio Toyota negli Stati Uniti”. Il nuovo comparto societario punterà a rivoluzionare l’ambito commerciale. Proprio su quest’ultimo fronte, il retro sponsor delle maglie attuali è Hyundai (contratto in scadenza nel prossimo anno), ma la Toyota è la prima candidata per la sostituzione.