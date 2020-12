Napoli Basket targato ancora Gevi: rinnovato il matrimonio con il main sponsor

(di Matteo Dionisi) – Napoli Basket, squadra che milita nel campionato di Serie A2, nei giorni scorsi ha comunicato di aver rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con Generazione Vincente S.p.a., che sarà presente con il marchio Gevi sulle divise ufficiale, per la stagione 2020/21.

Napoli Basket è nata dall’idea di tre imprenditori, Federico Grassi, Francesco Tavassi e Michele Amoroso, che nell’agosto del 2018 hanno deciso di dare un segnale importante alla città partenopea e di riportare il club nella pallacanestro che conta. Un club ambizioso, che nei prossimi anni conta di realizzare un Palasport di proprietà. Infatti, dopo il ritorno al Palabarbuto, la nuova società ha intenzione di regalare alla città un nuovo palazzetto.

Generazione Vincente è un’agenzia per il lavoro che dal 1998 opera in Italia con l’obiettivo di favorire la gestione flessibile delle risorse umane e consolidare il vantaggio competitivo delle aziende clienti. Nel 2019, con un fatturato pari a 150milioni di euro, Generazione Vincente, in base ad una ricerca di mercato elaborata da PWC, si è piazzata al 58° posto tra le imprese eccellenti campane e tra le prime dieci nel settore Servizi & Utilities.