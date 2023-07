La Real Sociedad presenta la nuova terza maglia (stagione 2023/24)

Dopo aver svelato nel mese scorso la nuova ‘Home’, la Real Sociedad, club basco protagonista del massimo campionato spagnolo, ha presentato anche i nuovi kit ‘Away’ e ‘Third’ che i Txuri-urdin indosseranno nel corso della stagione 2023-24. Le due nuove maglie sono accomunate dallo stesso design grafico, che riprende quello utilizzato nella nuova ‘Home’. Maglie dallo stile nuovo e ricercato, ma che contengono scritte e simboli che incarnano l’identità basca del club, oltre a un chiaro messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Così come la prima maglia, anche le nuove ‘Away’ e ‘Third’ sono infatti realizzate in tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata.

La maglia ‘Away’ della Real Sociedad è tutta in blu navy, con una riga bianca intorno al colletto a polo e sui bordi manica. I dettagli che caratterizzano questo nuovo kit gara sono sulle maniche, dove è presente un pattern embossato, e nella banda verticale in argento posta nella parte sinistra che riproduce una forma scultorea con effetto 3D ‘spezzata’ all’altezza del logo della Real Sociedad. Il backneck è personalizzato con i colori, il logo del club e quello di Macron.

Personalizzazione anche per il tape tergisudore all’interno del colletto, dove appare la scritta ripetuta WE ARE REAL intervallata dal logo della società. Sul petto, in argento, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma della Real Sociedad. Nel retrocollo esterno, in silicone, è applicata la Ikurrina, la bandiera basca. Il kit ‘Away’ si completa con pantaloncini blu navy e calzettoni dello stesso colore, con riga argento sul bordo superiore e due bande argento verticali su tutta la lunghezza della calza. Ad altezza caviglia il Macron Hero, sul polpaccio l’acronimo RS.

La versione ‘Third’ è bianca con collo a polo e bordi manica in blu navy. Il design riprende quello della ‘Away’, con il pattern in grafica embossata sulle maniche e la banda scultorea verticale, anche in questo caso in argento, nella parte sinistra della maglia. Backneck e tape interno sono personalizzati come per Home e Away. Sul petto il Macron Hero è in blu navy, così come il logo della Real Sociedad.