INTER: SARA’ SOCIOS.COM IL NUOVO MAIN SPONSOR DI MAGLIA?

(di Lorenzo Di Nubila) – Il nuovo sponsor di maglia dell’FC Inter potrebbe arrivare dal mondo delle criptovalute. Secondo quanto svelato dal giornalista Gianluca di Marzio a Sky Sport, infatti, la piattaforma di fan engagement di Socios.com andrà a sostituire Pirelli sulla divisa da gioco nerazzurra. Il nuovo sponsor di maglia dell’potrebbe arrivare dal mondo delle criptovalute. Secondo quanto svelato dal giornalistaa Sky Sport, infatti, la piattaforma di fan engagement diandrà a sostituire Pirelli sulla divisa da gioco nerazzurra.

Dopo essere stata per 26 anni sulla maglia nerazzurra, Pirelli rimane a fianco dell’Inter ma con un nuovo ruolo e a partire dalla prossima stagione, e fino al campionato 2023/2024, la società diventerà Global Tyre Partner. Le stagioni trascorse insieme, e quelle future, rendono questa partnership tra le più longeve del mondo del calcio. Un legame stretto il 27 agosto 1995 che ha fatto il giro del mondo con momenti diventati iconici come lo spot di Pirelli del 1998 in cui è ritratto il Fenomeno Ronaldo nella posa del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Non solo legami e fascino, ma anche trofei: infatti, il binomio Inter-Pirelli ha portato ben 17 trofei nel palmares nerazzurro, tra cui 14 titoli nazionali e tre internazionali.

Socios è una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain: lo scopo della piattaforma è quello di rendere i tifosi sempre più partecipi nelle decisioni riguardanti il proprio club. Possibilità offerta attraverso l’acquisto di Fan Token, che consentono di prendere alcune decisioni strategiche per le società.