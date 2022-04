La piattaforma di streaming LaLiga Pass verrà lanciata alla fine di aprile in Thailandia ed in Indonesia

(di Emanuele de Laugier) – LaLiga ha annunciato il lancio della sua piattaforma di streaming over-the-top (OTT) di calcio spagnolo, LaLiga Pass, in Thailandia ed in Indonesia alla fine di questo mese.

La piattaforma OTT, sviluppata da LaLiga Tech, fornirà la copertura in diretta di ogni partita de LaLiga Santander e de LaLiga SmartBank (la seconda divisione), con commenti in bahasa, in tailandese e con opzioni anche in inglese ed in spagnolo. Gli utenti de LaLiga Pass avranno anche accesso su un canale dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a highlights, documentari, video dei migliori gol, interviste ed altri contenuti esclusivi progettati appositamente per ogni paese.

Il servizio sarà disponibile sui dispositivi iOS ed Android, nonché sulle smart TV selezionate.

Alfredo Bermejo, direttore della strategia digitale de LaLiga, ha dichiarato: “Una delle chiavi del settore dell’intrattenimento è essere in grado di offrire un alto grado di personalizzazione, parlare a ciascun dei fan nella propria lingua e fornire loro contenuti di qualità adatti ai loro gusti ed alle loro esigenze. Riteniamo che LaLiga Pass, e tutta la tecnologia alla sua base, siano un grande passo in questa direzione, nonché un’ottima opzione per coloro che vogliono godersi LaLiga e tutto ciò che la circonda”.

La nascita della piattaforma OTT è stata annunciata all’evento Sportel Monaco dello scorso anno da Javier Tebas, il presidente de LaLiga, che ha spiegato che il servizio sarebbe stato lanciato nei mercati in cui sarebbe stato strategicamente vantaggioso per la Lega e per i suoi partner di trasmissione.

“Il servizio varia molto a seconda della posizione, perché il prodotto in ciascuna sede è molto diverso. Dipende anche da ciò che l’emittente richiede e da cosa pensiamo di poter portare in tavola”, ha detto Tebas.

In Spagna, invece, ci sono delle innovazioni nella copertura delle partite de LaLiga. “Gol”, l’emittente televisiva di proprietà di Mediapro, ha annunciato che, il 15 aprile, trasmetterà il suo primo match sul social network Tik Tok, quando la Real Sociedad affronterà il Real Betis.