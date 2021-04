La percezione dell’esperienza dei clienti nuovo “Eldorado” per i club

Le società sportive che adottano strategie e si trasformano, partendo dalle attività e dai comportamenti dei clienti (per arrivare a costruire esperienze sempre più fidelizzanti), vinceranno, nel prossimo futuro, la sfida dei mercati.

“Il 57% dei clienti, anche in ambito sportivo, dichiara di voler essere fedele ai brand (ad esempio le squadre di calcio) e di essere pronto ad investire su questa tipologia di relazioni” ha dichiarato Thierry Sequeira, amministratore delegato di Massive Rocket (agenzia londinese attiva nello sviluppo dei processi di marketing digitale).

Le squadre stanno mettendo, tra le loro priorità, la misurazione dell’impatto delle azioni strategiche destinate ai bacini di utenza. Secondo una ricerca interna di Massive Rocket la “conversion” digitale (azione che compie l’utente in risposta agli stimoli trasmessi da un’iniziativa di direct marketing) ha raggiunto percentuali di efficacia pari al 67%, l’impatto di determinate campagne il 47% del campione, l’engagement dei tifosi/utenti è in area 48%, la “retention” (la percentuale di fidelizzazione del cliente ad un marchio) infine è superiore al 51%. Questi dati confermano la necessità di investire nello sviluppo dei processi di digital marketing, dotandosi di strumenti necessari per realizzare questa trasformazione culturale (prima ancora di trovare applicazione nell’ecosistema digitale).

Quanto più il sistema sportivo italiano, nel suo complesso, saprà muoversi in modo omogeneo, tanto più questa crescita sarà diffusa, a largo spettro, e soprattutto tangibile, con benefici concreti per il target dei fan, alla ricerca di nuove esperienze (nel legame sempre più stretto con club e atleti).