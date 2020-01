La pay tv Movistar+ title sponsor per un triennio

In ambito sponsorizzativo la nuova formula del trofeo è “firmato” da Movistar+ per l’intera durata del contratto. La piattaforma pay-tv fondata nel luglio 2015 (dalla fusione tra la tv satellite Canal+ e l’IPTV Movistar Tv) è di proprietà del colosso delle tlc Telefònica. In totale può contare su più di 3.8 milioni di abbonati e detiene il 71% del mercato di riferimento. Movistar+ trasmetterà in Spagna, in diretta, tutte le gare di questa edizione (2020). Le immagini delle partite saranno inserite nel format “La Casa del Fùtbol”. Movistar+, oltre a ciò, già trasmette tutta la Liga Santander, la Uefa Champions League, la Uefa Europa League, la Supercoppa Uefa, la Primera Iberdrola, la Bundesliga, la Ligue1, la Serie A italiana, senza considerare le partite della Lega cinese e della Lega australiana.

La pay-tv di proprietà di Telefònica sarà l’unica rete a trasmettere i match della “SuperCopa” per decisione congiunta di RTVE (da sempre network tv di riferimento del calcio iberico), Atresmedia (precedentemente Grupo Antena 3), Mediaset e “Gol” di Mediapro. Insieme infatti hanno scelto di rinunciare all’evento a marchio RFEF. La ragione di questo “rifiuto” è nel mancato rispetto dei diritti umani da parte del governo saudita (soprattutto nei confronti delle donne). Contro questa decisione si è schierato lo stesso presidente della Federcalcio iberica (Luis Rubiales), sottolineando l’importanza di portare in Arabia Saudita 4 top club da sempre “ambasciatori” del football spagnolo e dello sviluppo sociale attraverso lo sport.