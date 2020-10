Wings mobile nuovo official partner della Juventus FC

Un nuovo partner si unisce alla famiglia della Juventus FC. E’ Wings Mobile LLC, start-up tecnologica, fondata da Antonio Milio, in fase di espansione internazionale, già attiva in più di dieci mercati in LATAM e recentemente lanciata sul mercato italiano.

«Con questo accordo, Juventus accompagna e sostiene la crescita di imprese italiane con le quali condivide la stessa ambizione: crescita, espansione in nuovi mercati ed entusiasmare i propri clienti», Afferma Tomas Aricò, Head of Partnership di Juventus.

L’accordo prevede una serie di azioni di marketing e comunicazione quali la visibilità del brand Wings Mobile sul campo durante le partite di serie A e Coppa Italia e allo Juventus Training Center, attività su canali digital e social, l’utilizzo del logo per la comunicazione ATL, BTL e web sul mercato italiano e sul mercato LATAM.

«È un onore per Wings Mobile essere un nuovo Official Partner della Juventus – Le parole Antonio Milio, Wings Mobile Founder – Per una giovane start-up come la nostra in piena espansione poter associare il nostro brand a quello della squadra più titolata d’Italia e tra le prime nel mondo, rappresenta una grande opportunità che non solo permetterà la crescita del nostro business attraverso una maggiore visibilità dei nostri prodotti e del nostro brand, ma anche sosterrà lo sforzo commerciale dei nostri numerosi affiliati».