LA NFL TORNA A LONDRA CON DUE PARTITE A OTTOBRE. AD OSPITARLE LO STADIO DEGLI SPURS

Le partite in programma vedranno protagonisti gli Atlanta Falcons e i New York Jets il prossimi 10 ottobre, mentre, una settimana dopo, scenderanno in campo i Jacksonville Jaguars opposti ai Miami Dolphins.

“Siamo entusiasti di tornare a Londra e dare il bentornato ai nostri fan per due grandi match”, ha detto il. “Ci aspettiamo che questi incontri siano una celebrazione del nostro sport e della nostra solida fan base nel Regno Unito. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo del Regno Unito, la città di Londra e le organizzazioni sanitarie competenti per la pianificazione di queste partite. E, grazie al successo della campagna vaccinale e all’impegno nel riportare la gente agli eventi sportivi, riteniamo che questo sia il momento giusto per riportare la NFL in Inghilterra. Continueremo a monitorare l’andamento della pandemia, mettendo al primo posto la salute e la sicurezza, e ci atterremo a tutte le future normative e restrizioni anti-Covid“.

Il segretario alla Cultura Oliver Dowden ha affermato che la decisione della NFL di tornare in Inghilterra rappresenta anche un attestato di stima per come il Regno Unito ha affrontato la pandemia: “La NFL è diventata un appuntamento fisso nel brillante calendario sportivo del Regno Unito e sono lieto di dare loro il benvenuto a Londra. Ciò rappresenta un importante voto di fiducia nei progressi del nostro Paese nei confronti del coronavirus e della nostra capacità di organizzare i principali eventi sportivi in totale sicurezza”.