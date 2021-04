LA MLB TRASFERISCE L’ALL-STAR GAME 2021 DA ATLANTA

(di Lorenzo Di Nubila) – Venerdì scorso la All-Star Game di quest’anno da Atlanta per protestare contro la nuova legge sul voto restrittiva della Georgia. Venerdì scorso la Major League Baseball ha ritirato l’di quest’anno daper protestare contro la nuova legge sul voto restrittiva della Georgia.

L’evento era fissato per il 13 luglio al Truist Park, sede degli Atlanta Braves, oltre ad altre attività legate al gioco, tra cui l’annuale MLB Draft.

Robert D. Manfred Jr., in riferimento a ciò, ha dichiarato: “Ho deciso che il modo migliore per dimostrare i nostri valori come sport è trasferire l’All-Star Game e il Draft MLB di quest’anno. La Major League Baseball sostiene i diritti di voto per tutti gli americani e si oppone alle restrizioni alle urne”.

I repubblicani georgiani hanno approvato le modifiche restrittive al processo elettorale statale il mese scorso. La nuova legge aggiunge una serie di restrizioni, inclusa la richiesta di identificazione per il voto per corrispondenza e il divieto di portare acqua o cibo agli elettori in fila.

Il governatore repubblicano Brian Kemp ha firmato immediatamente il disegno di legge, definendola come una legislazione di buon senso, allineandosi con l’ex presidente Donald Trump.

La MLB sta individuando una nuova città ospitante e i dettagli su questi eventi saranno annunciati a breve. Oltre a ciò, l’evento All-Star Game includerà i tributi ad Henry Aaron, leggendario slugger degli Atlanta Braves, morto a inizio anno all’età di 86 anni.

L’evento, che presenta i migliori giocatori delle leghe nazionali ed americane, era stato programmato per essere disputato al Dodger Stadium di Los Angeles lo scorso anno, ma è stato annullato a causa della pandemia.

I Braves si sono detti profondamente delusi dall’azione dell’MLB e hanno sperato che l’All-Star Game servisse da veicolo per sottolineare l’importanza dei diritti di voto.

Il club, inoltre, ha rilasciato un comunicato in cui afferma: “Questa non è stata né una nostra decisione, né una nostra raccomandazione e siamo rattristati che i tifosi non saranno in grado di vedere questo evento nella nostra città. La nostra organizzazione continuerà a sottolineare l’importanza delle pari opportunità di voto e avevamo sperato che la nostra città potesse utilizzare questo evento come piattaforma per poter dare un contributo”.